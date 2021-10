Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne L’ENVOLÉE – PROFESSEUR PECUCHET Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

L'ENVOLÉE – PROFESSEUR PECUCHET 2022-04-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-07

Carcassonne Aude Théâtre, par le Théâtre de la Fronde (37). Spectacle jeune public. Durée : 45mn. Gratuit. Réservation indispensable.

Dans le cadre de L’Envolée, la saison culturelle de Carcassonne Agglo. Pass sanitaire et masque (pour les + de 11 ans) obligatoires.

Texte et interprétation : JM Sirgue (avec des citations de Obaldia, Rimbaud, Hugo, Lafontaine …). Merci aux archéologues Jean-Claude Marquet et Michel Philippe. Titulaire de la chaire d’archéologie poétique de l’université de Flaubertville, le professeur Pécuchet se fait fort, en 45 mn et à partir d’un simple tas de sable, de découvrir quelques authentiques chefs-d’oeuvres archéologico-littéraires ainsi qu’un totem de commedia dell’arte, un instrument de comptabilité médiéval et une des toutes premières manifestations artistiques de l’histoire de l’humanité. Avec le concours de René de Obaldia, Jacques Prévert, Boris Vian, Arthur Rimbaud, Victor Hugo, Jean de la Fontaine… Tous nos remerciements à l’homme de Néandertal. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

