Opérettes sous le soleil Les succès incontournables de la chanson et de l’opérette Le Pin Galant, 30 avril 2023, Mérignac.

Opérettes sous le soleil Les succès incontournables de la chanson et de l’opérette Dimanche 30 avril 2023, 14h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Un spectacle musical entraînant qui met à l’honneur le soleil et l’amour : le charme opère ! handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Italie, Espagne, Amérique du Sud, Provence… Un air de vacances souffle sur la scène du Pin Galant !

« Opérettes sous le Soleil ! » devrait réveiller toutes nos envies de voyages de la Méditerranée aux Caraïbes.

Six chanteurs accompagnés d’un ballet de six danseurs et d’un orchestre de sept musiciens se proposent de vous faire fredonner les airs de plus de soixante chansons. Un délicieux mélange musical de Besame Mucho, La Madrague, À la Jamaïque, en passant par Le Chanteur de Mexico, Si tu vas à Rio, La Colegiala, Pépito, ou encore Quizas Quizas et Méditerranée. Une invitation musicale pour des destinations de rêve et des succès éternels produite par TLA et ses chanteurs habitués de notre salle.

De quoi hypnotiser les esprits et ravir nos oreilles dans un cadre paradisiaque durant deux heures !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T14:30:00+02:00

2023-04-30T16:00:00+02:00