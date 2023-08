The Opera Locos Le Pin Galant Mérignac, 21 mai 2024, Mérignac.

The Opera Locos Mardi 21 mai 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

De retour sur notre scène !

Porté par cinq talentueux chanteurs lyriques espagnols, The Opera Locos revisite avec humour et virtuosité les plus grands « tubes » de l’opéra en live, dans le respect de la musique et de la discipline classique.

Depuis 1991, la compagnie espagnole Yllana revendique un théâtre visuel pur, porté par la performance physique, le mime ou encore la musique, afin de faire rire et vibrer tous les publics à travers le monde.

Cinq chanteurs d’opéra excentriques se réunissent pour un récital. Débute alors une performance unique, portée par ces cinq Prima Donna, dont les voix défient les Dieux à travers un enchaînement surprenant des airs les plus célèbres de l’opéra (La Flûte Enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach…), pimentés de quelques emprunts à la pop (Whitney Houston, Mika, Céline Dion…). Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun…

Situations burlesques et interprétations chargées d’émotions se succèdent sans temps mort, dans ce spectacle comique musical qui séduira toute la famille.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?spec=2610 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-21T20:30:00+02:00 – 2024-05-21T22:00:00+02:00

2024-05-21T20:30:00+02:00 – 2024-05-21T22:00:00+02:00

humour opera

Adeline Doret