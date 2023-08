Pixel – Compagnie Käfig Le Pin Galant Mérignac, 15 mai 2024, Mérignac.

Pixel – Compagnie Käfig 15 et 16 mai 2024 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

L’ÉVÈNEMENT DANSE est de retour au Pin Galant ! Créé en 2014 et après de multiples tours du monde, « Pixel » revient sur notre scène pour deux soirées exceptionnelles !

Au carrefour de la danse et de la vidéo interactive, Mourad Merzouki signe une œuvre phare qui puise dans l’énergie du hip-hop et la projection 3D.

Onze danseurs et circassiens sont immergés dans un univers à la gravité mouvante. Des milliers de pixels s’animent, offrant un trompe-l’œil époustouflant, évoluant en temps réel en fonction des mouvements des danseurs. Le subtil équilibre entre réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesses techniques crée un ballet futuriste, à la fois ludique et joyeux.

Conçu avec la collaboration de la compagnie Adrien M / Claire B, « Pixel » ouvre un dialogue entre le monde virtuel de la projection numérique et le monde réel de la danse. Un spectacle prodigieux dans lequel danse hip-hop, cirque et arts numériques se répondent en poésie.

« Sans doute un des spectacles les plus féeriques qu’on ait pu voir ces dernières années. » TÉLÉRAMA

Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

