L'Auberge du Cheval Blanc Ralph Benatzky et Robert Stolz Le Pin Galant

L’Auberge du Cheval Blanc Ralph Benatzky et Robert Stolz Le Pin Galant, 26 mars 2023, Mérignac. L’Auberge du Cheval Blanc Ralph Benatzky et Robert Stolz Dimanche 26 mars 2023, 14h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Léopold, maître d’hôtel à l’Auberge du Cheval Blanc, est éperdument amoureux de sa jolie patronne, Josépha. handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Créée à Berlin en 1930 et présentée à Paris pour la première fois au Théâtre Mogador en 1932, « L’Auberge du Cheval Blanc » connaît depuis un succès mondial. Ralph Benatzky s’est inspiré d’une ancienne comédie populaire berlinoise. Léopold, maître d’hôtel à l’Auberge du Cheval Blanc, est éperdument amoureux de sa jolie patronne, Josépha. L’histoire de cette auberge tyrolienne, se situant fin XIXe siècle, est bien connue des passionnés d’opérettes. Riche en rebondissements et en quiproquos, cette comédie musicale avant l’heure réunit tous les ingrédients de l’opérette à grand spectacle : partition séduisante, décors colorés, costumes somptueux, ballets folkloriques tyroliens, rires, chansons… Et ses multiples refrains sont aujourd’hui encore sur toutes les lèvres. Proposée par une troupe éclatante d’énergie, cette fresque colorée, comique et tendre fera votre plaisir.

