Les Coquettes Merci Francis Samedi 4 mars 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

On a beau être prévenu, quand on découvre Les Coquettes pour la première fois, on n’est pas prêt ! Ces trois créatures offrent un show fantaisiste, moderne et plein de pep’s. Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls et Pierre Desproges avaient eu trois filles : Lola, Marie et Mélodie, avec Marilyn Monroe comme nounou et Madonna pour marraine.

Après avoir conquis 500.000 spectateurs, Les Coquettes présentent leur nouveau spectacle qui vous fera gagner dix ans de thérapie en une soirée ! Les trois show girls ont tout compris, embarquant le public dans un spectacle endiablé, mêlant avec finesse humour incisif, danse et chanson… Elles répondent à des questions plus qu’existentielles tout en tournant notre société en dérision, dans un feu d’artifice de vannes ultra décalées et hilarantes.

Découvrez un show ébouriffant qui mêle avec impertinence chanson et audace, glamour et humour !

« Moderne. Culotté. Glamour. » LE MONDE

« De l’énergie, du pep’s, elles enchantent le public. » ELLE

« Une bulle de fantaisie qui fait du bien. Formidable. » EUROPE 1



