Chers Parents Mardi 24 janvier 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Une comédie sur la famille. Un huis-clos familial percutant aux répliques qui font mouche…

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément leurs parents.

Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence – ils ont quelque chose de très important à leur annoncer – les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale, faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !

« Chers Parents » est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.

Une subtile et savoureuse comédie, servie par une troupe aux petits oignons. Les personnages sont joliment dessinés et parfaitement interprétés, le texte est léger, drôle et incisif, le rythme parfait.

La comédie surprise de la saison théâtrale parisienne 2022 !

« Première pièce d’un frère et une sœur, «Chers parents» a très rapidement fait l’objet d’un élogieux bouche-à-oreille et cartonne auprès du public parisien. » FRANCE CULTURE

« La pièce d’Emmanuel et Armelle Patron revisite de manière drôle et affûtée les relations entre les enfants et leurs géniteurs. » LE FIGARO

« Un pur régal. » TÉLÉRAMA



