SPECTACLE RECOMMANDÉ DE 6 À 106 ANS ! Un spectacle où le temps s’arrête, qui ramène à l’insouciance de l’enfance. Celle d’un monde imaginaire, fantastique où tout est possible ! handicap moteur mi

Accueilli pour la troisième fois et régulièrement plébiscité par le public du Pin Galant, leSlava’s Snowshow est un moment magique

qu’il faut venir voir absolument !

Le show de Slava, c’est l’art du clown allié à la poésie d’un univers visuel très original. La plus profonde tristesse rehaussée d’un immense bonheur. Une tornade magique et surréaliste qui laisse rêveur. Depuis 1978, année de fondation de sa compagnie, le grand clown Slava Polunin a fait plusieurs fois le tour de la planète avec ce spectacle. C’est une épopée dans l’univers absurde et surréaliste d’un « commando » de clowns, d’extra-terrestres et de magiciens venus d’ailleurs… L’art traditionnel du clown est comme « ressuscité », régénéré de mille et une influences contemporaines : théâtre d’avant-garde, effets spéciaux, théâtre visuel, tempête de neige grandeur nature, toile d’araignée géante… Car le Snowshow est une œuvre d’art où chaque scène est un tableau, chaque geste un poème, chaque décor un symbole.

« C’est d’une grande beauté visuelle. L’art clownesque est ici élevé dans ce qu’il a de plus sublime. » PARISCOPE

« Cet étrange ballet de clowns plaira à tous ceux qui ont gardé une âme de grands enfants. » PARIS MATCH

« Bienvenue dans une bulle de bonheur ! » LE MONDE



