GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Voca people : un spectacle musical plein d’énergie et débordant d’humour. A capella ! handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Après avoir tourné dans plus de 40 pays, avec plus de 3 millions de billets vendus, le spectacle au succès international est de retour au Pin Galant avec « Cosmic Tour ». Formidables clowns blancs, un brin déjantés, ces huit talentueux extraterrestres de Planet Voca vous offrent une expérience théâtrale inoubliable, un show totalement insolite autour de grands classiques internationaux de Mozart à Madonna. Véritable phénomène mondial, Voca People réinvente la chorale. Sur scène, aucun instrument, aucun effet sonore, seulement trois chanteuses, trois chanteurs et deux beatboxers qui mêlent avec brio le chant a capella et l’art du beatbox pour vous faire passer un moment inoubliable. Embarquez en famille pour une aventure musicale, débordante d’humour, comme vous n’en avez encore jamais vécue ! « La célébration de la musique… créative et délicieuse. » TÉLÉRAMA

« Superstars méga galactiques… Des voix exceptionnelles… » FIGAROSCOPE

« Vocalises insensées…, polyphonies inouïes… Une maestria sidérante. » LE CANARD ENCHAÎNÉ

