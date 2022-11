Machine de Cirque La Galerie Le Pin Galant, 6 décembre 2022, Mérignac.

Machine de Cirque La Galerie Mardi 6 décembre, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 32 € / GROUPE ET VERMEIL : 30 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Sept acrobates québécois surdoués et disjonctés multiplient les prouesses vertigineuses dans un musée… Créativité, loufoquerie, virtuosité et humour se succèdent à un rythme éto … handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

La fabuleuse compagnie québécoise Machine de Cirque est de retour ! Mais cette fois ils seront sept et accompagnés d’une musicienne et d’un nouveau terrain de jeu : un musée et son exposition toute blanche. Dans un élan créatif facétieux, ils vont le transformer en une explosion de couleurs. Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée et autodérision sont au programme de cette ode à la créativité. Mêlant numéros de haute voltige, aériens, acrobaties, jonglage et envolées spectaculaires à la barre russe, ils se moquent allègrement des conventions. Leurs personnages, aussi loufoques que touchants, explorent avec avidité l’envers du décor.

Du rationnel au rêve, du réel à la poésie, ils nous entraînent dans une ronde époustouflante d’énergie et nous font vivre une expérience unique.

« Machine de cirque électrise l’art visuel de singulière et physique manière… Un trésor à découvrir. » LE JOURNAL DE QUÉBEC

« Décapant, moderne et bourré d’humour. » TÉLÉRAMA

« Un univers débordant d’énergie et de couleurs. » FRANCE INTER

« Une succession haletante de numéros époustouflants. » LE MONDE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T20:30:00+01:00

2022-12-06T21:45:00+01:00