Le massif de la Sainte-Baume et sa géologie Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, jeudi 28 mars 2024.

Le massif de la Sainte-Baume et sa géologie Le Muséum vous propose une conférence : Le massif de la Sainte-Baume et sa géologie

Par André CERDAN, Professeur formateur retraité Jeudi 28 mars, 18h30 Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T20:00:00+01:00

Conférence du Muséum d’Histoire Naturelle

Jeudi 28 Mars 2024 à 18h30

Muséum d’Histoire Naturelle

salle gassendi

166 avenue Jean Monnet – Aix en-Provence

04 88 71 81 81

entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

aixenprovence.fr

Le massif de la Sainte-Baume et sa géologie

Par André CERDAN, Professeur formateur retraité

La Sainte-Baume, massif emblématique de la Provence est un lieu de promenades très recherché avec sa baume qui abrita pendant une trentaine d’années Ste Marie-Madeleine quand elle débarqua aux Saintes Maries de la Mer.

C’est aussi le château d’eau de la Provence et elle possède encore une véritable forêt grâce aux travaux d’entretien et de préservation des moines qui vivaient dans le monastère attenant à la grotte.

Sa géologie est complexe et je vais essayer de vous la dévoiler à travers quelques itinéraires sur ses flancs sud et nord.

Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence Parc saint Mitre Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:museum@mairie-aixenprovence.fr »}]

nature géologie