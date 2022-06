La tarte à la crème Boussac-Bourg Boussac-Bourg, 10 juillet 2022, Boussac-BourgBoussac-Bourg.

La tarte à la crème Les Martinats

Boussac-Bourg Creuse Boussac-Bourg

2022-07-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-10 18:30:00 18:30:00

Boussac-Bourg

Creuse

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse Boussac-Bourg

Participation libre – 16h

Pièce montée d’Alain Astruc / Avec Cécile Duval et Bruno Jouhet

Deux clowns, l’un le roi des clowns, ou du moins reconnu comme tel, et l’autre qui n’est plus qu’un valet de restaurant se retrouvent après une vingtaine d’années à l’occasion d’une fête donnée en l’honneur du premier et organisée par les pouvoirs de la cité.

«Et dans un monde où le nombre a disparu, où le regard est devenu impérial et impérieux, où tout se représente, télévision, etc., dans un tel monde la représentation d’or dont je parle est nécessaire. Pas pour faire du bien pour cinq minutes, mais pour voir que des gens peuvent être en relation, pas des relations d’intérêts, de pouvoir, de force, mais des relations vocales c’est à dire heureuses, des représentations de voix qui parlent de tous les dommages qu’il y a dans l’univers et qui les transcendent par le jeu.» Alain Astruc

La représentation sera suivie à 17h30 d’une visite de la bibliothèque que nous sommes en train de mettre en place.

Participation libre – 16h

Les Martinats Boussac-Bourg Boussac-Bourg

dernière mise à jour : 2022-06-28 par