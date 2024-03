Café de l’espace Les soirées jeux du Café ! Flayat, samedi 27 avril 2024.

Café de l’espace Les soirées jeux du Café ! Flayat Creuse

Soirée jeux du Café!

Que tu sois fan de jungle speed ou du tarot ou si tu as des jeux incroyables mais que tu manques de copains motivés pour jouer.

Retrouvons-nous autour d’un verre et jouons ensemble toute la soirée !

Bonne ambiance et bons joueurs garantie ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com

L’événement Café de l’espace Les soirées jeux du Café ! Flayat a été mis à jour le 2024-03-20 par Creuse Tourisme