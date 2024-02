La Naute Arash Sarkeshik en quintet Champagnat, samedi 27 avril 2024.

Concert -Arash Sarkeshik en quintet-

Chanson nomade Iran/Fr

En résidence du 22 au 26 avril.

Avec son nouveau projet « BAZAARI » (qui vient du bazar en farsi/persan) le musicien d’origine iranienne Arash Sarkechik, délivre un répertoire de chansons « nomades » aux arrangements hauts en couleurs et un certain sens de la fête.

Les sonorités persanes, du moyen orient et d’Afrique du Nord se mêlent à des grooves actuels puissants pour crées un grand bazar festif et poétique à souhait! Après avoir écumé les scènes avec Emzel Café, et en solo durant 3 ans, Arash a su porter sa voix aux quatre coins de la France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 21:30:00

fin : 2024-04-27

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine scualdecreuse@gmail.com

