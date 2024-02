Taille douce des arbres fruitiers Crozant, dimanche 17 mars 2024.

Taille douce des arbres fruitiers Crozant Creuse

Taille douce des arbres fruitiers

– Morphologie de l’arbre

– Taille de formation, de fructification et de rajeunissement

– Exercices pratiques

Déroulé de la journée

9h45 /10h15 café d’accueil

10h15/ 11h la morphologie de l’arbre

11h/12h30 la taille douce des arbres fruitiers

12h30/13h30 repas (chacun apporte son pique nique)

13h30 / 16h exercices pratique de taille et plantation, de formation, de fructification et de rajeunissement

Tarif 30€

Rdv 6 bis Changotin

Rens et inscription 06 10 59 89 72 ou lesblaireautins@proton.me EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 16:00:00

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine lesblaireautins@proton.me

L’événement Taille douce des arbres fruitiers Crozant a été mis à jour le 2024-02-06 par OT Pays Dunois