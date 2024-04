Concert hommage à Lionel Raffin / Marchin’ Sax et l’Harmonie et Bagad de la 9ème BIMA de Poitiers Centre culturel Yves Furet La Souterraine, vendredi 26 avril 2024.

Concert hommage à Lionel Raffin / Marchin’ Sax et l’Harmonie et Bagad de la 9ème BIMA de Poitiers 2 concerts hommages le vendredi 26 et le samedi 27 avril au Centre Culturel Yves Furet de La Souterraine.

Tarifs :

– 15€ pour un concert ou 20€ pour les 2 concerts / gratuit pour les mo… Vendredi 26 avril, 20h30 Centre culturel Yves Furet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:30:00+02:00

2 concerts hommages le vendredi 26 et le samedi 27 avril au Centre Culturel Yves Furet de La Souterraine.

Tarifs :

15€ pour un concert ou 20€ pour les 2 concerts / gratuit pour les moins de 12 ans

réduit : 10€ pour un concert et 15€ pour 2 concerts

Réservations : MEM 05 55 52 21 94, 16 avenue Marc Purat, Guéret

Centre culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté , 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: null}]