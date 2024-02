Tournoi E-Foot (FIFA) Salle des expositions Mérinchal, samedi 27 avril 2024.

Tournoi de jeux vidéo de simulation de football ouvert à toutes et à tous (adultes et enfants). Consoles, écrans et manettes sont fournis. Récompenses remise en jeu des inscriptions + lots divers.

Entrée gratuite pour les spectateurs.

Buvette et petite restauration.

Inscription obligatoire .

Salle des expositions Château de la Mothe

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeremy.laporte-berger@pm.me

Début : 2024-04-27 19:00:00

