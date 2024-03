Micro-Folie Réalité Virtuelle Bénévent-l’Abbaye, samedi 27 avril 2024.

Micro-Folie Réalité Virtuelle Bénévent-l’Abbaye Creuse

Dolphin Man Une plongée en apnée

Découvrez l’univers bleu et profond de l’apnée. Dolphin Man vous invite à plonger en temps réel avec le recordman de l’apnée William Trubridge, à comprendre les enjeux de la

respiration sous-marine avec la championne du monde d’apnée à poids constant Sara

Campbell, et à explorer le monde des dauphins et des cachalots avec l’ingénieur et biologiste Fabrice Schnöller.

Vendredi 12 Avril de 10h 00 à 12h 30,

Mercredi 24 Avril 10h 00 à 12h30,

Samedi 27 Avril 14h 30 à 17h 00.

A partir de 13 ans, sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

2 place de l’Eglise

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine microfolie@ccbgb.fr

L’événement Micro-Folie Réalité Virtuelle Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse