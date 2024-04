Mesdames POTIN & RAGOT Duo Humoristique Saint-Pierre-Bellevue, samedi 27 avril 2024.

Mesdames POTIN & RAGOT Duo Humoristique Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Deux voisines à la langue bien pendue se rencontrent…

Madame Ragot et Madame Potin portent bien leur nom les commérages vont bon train. Cibles principales les voisins et les faits divers du journal.

Ce duo bien connu à l’humour et l’improvisation irresistible ne sont pas des grenouilles de bénitier.

Les 2 comédiennes font partie de la troupe « Les Trois Coups » de Grand Bourg.

1h30 de Rire et Médire pour faire oublier les soucis quotidiens, telle est leur devise.

Réservation avant le 19/04/2024

Sur place buvette, pâtisserie, tombola. 4.5 4.5 EUR.

Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine loisir-animation23@orange.fr

