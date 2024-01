Photographie en Creuse: thème de la 3e édition: « PRESENCES » La Celle-Dunoise, samedi 27 avril 2024.

Photographie en Creuse: thème de la 3e édition: « PRESENCES » La Celle-Dunoise Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-27 12:30:00

Ces ateliers, organisés par La Maison d’Icelle, animés par des professionnels et passionnés de photographie, sont ouverts à tous et à toutes à partir de 15 ans

Ils ont lieu chaque mois de janvier à avril le samedi de 9h30 à 12h30.

Participant.es par atelier : 8 à 10 maximum

Inscription obligatoire : pixcelle@lamaisondicelle.fr

13 JANVIER 2024 : INITIATION A LA TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE

Nombre de participants maxi : 8 (reste 3 places)

Animé par Jérôme Ducher

10 FEVRIER 2024 : AFFINER SON REGARD POUR DEVELOPPER SON STYLE PHOTOGRAPHIQUE

Nombre de participants maxi : 10

Animé par Jean-Marc Bounie

30 MARS 2024 : EXPLORER A TRAVERS UNE DEAMBULATION LIBRE DANS L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE, DIVERSES MISSIONS PHOTOGRAPHIQUES Nombre de participants maxi : 10

Animé par Katrin Baumann

27 AVRIL 2024 : ATELIER EDITION DE LIVRES DE PHOTOGRAPHIE

Nombre de participants maxi : 10

Animé par Arnaud Biza

Ces ateliers, organisés par La Maison d’Icelle, animés par des professionnels et passionnés de photographie, sont ouverts à tous et à toutes à partir de 15 ans

Ils ont lieu chaque mois de janvier à avril le samedi de 9h30 à 12h30.

Participant.es par atelier : 8 à 10 maximum

Inscription obligatoire : pixcelle@lamaisondicelle.fr

13 JANVIER 2024 : INITIATION A LA TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE

Nombre de participants maxi : 8 (reste 3 places)

Animé par Jérôme Ducher

10 FEVRIER 2024 : AFFINER SON REGARD POUR DEVELOPPER SON STYLE PHOTOGRAPHIQUE

Nombre de participants maxi : 10

Animé par Jean-Marc Bounie

30 MARS 2024 : EXPLORER A TRAVERS UNE DEAMBULATION LIBRE DANS L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE, DIVERSES MISSIONS PHOTOGRAPHIQUES Nombre de participants maxi : 10

Animé par Katrin Baumann

27 AVRIL 2024 : ATELIER EDITION DE LIVRES DE PHOTOGRAPHIE

Nombre de participants maxi : 10

Animé par Arnaud Biza

.

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine pixcelle@lamaisondicelle.fr



L’événement Photographie en Creuse: thème de la 3e édition: « PRESENCES » La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2024-01-11 par OT Pays Dunois