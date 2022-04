LA MARCHE DU SEL Sougraigne Sougraigne Catégories d’évènement: Aude

Sougraigne Aude Sougraigne EUR 10 La Marche du Sel est l’une des actions mises en place par l’Association Salicorne autour de la thématique du sel, son succès va croissant. Elle réunit chaque année le premier week end de juillet plusieurs centaines de marcheurs. Cette Marche, originale et costumée, mêlant randonnée, théâtre déambulatoire en pleine nature, découverte du patrimoine et de la langue occitane, invite les participants à mieux connaître ce secteur du canton de Couiza.

Départ à Sougraigne avec la participation de nos conteurs Olivier De Robert et Jean-Jacques Delpoux contact@eau-salee-sougraigne.fr +33 6 74 77 78 27 Sougraigne

