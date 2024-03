La Bodega du Malarte et du Jules César Chapelle de la Charité Arles, vendredi 29 mars 2024.

La Bodega du Malarte et du Jules César Chapelle de la Charité Arles Bouches-du-Rhône

Pour la Feria, le Malarte et le Jules César unissent leurs forces pour vous proposer un nouveau lieu de rendez-vous !

Et de 4 ! En 2024, le Malarte et le Jules César accueilleront la quatrième édition de leur Bodega !

Un lieu de rendez-vous unique et incontournable pendant la Feria d’Arles, dans le cadre majestueux et atypique de la Chapelle de la Charité, avec une programmation réunissant DJ sets et performances live.



Ouverture tous les soirs à partir de 19h

PROGRAMME À VENIR .

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-01

Chapelle de la Charité Boulevard Des Lices

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

