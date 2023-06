SLEAFORD MODS Krakatoa Mérignac, 5 novembre 2023, Mérignac.

SLEAFORD MODS Dimanche 5 novembre, 18h00 Krakatoa 23€ (Prévente – Hors frais de location) / 28€ (Sur place)

Au travers de leur son si reconnaissable, un mélange unique et hybride de post punk et de hip hop électronique possédé. UK Grim mêle protestation poétique et résistance artistique, anticipant et décryptant les convulsions d’une société britannique qui perd la tête au travers de la verve acérée de Jason Williamson. Les beats et grooves minimaux, d’Andrew Fearnarn viennent ponctuer ce nouvel opus qui sort le 10 mars.

Krakatoa 3, avenue Victor Hugo 33700 Mérignac

