Fuveau Bouches-du-Rhône “La journée découverte du poney arrive bientôt aux écuries Pierrot !

Retrouvez-nous le dimanche 20 Mars pour vivre une expérience en famille inoubliable. Réservation obligatoire au 04.42.12.50.42/06.80.03.51.88 ou par mail sur contact.ecurie.pierrot@gmail.com. A très bientôt à poney ! ” Le club hippique Ecurie Pierrot vous propose une journée découverte, initiation et jeux en famille! contact.ecurie.pierrot@gmail.com +33 4 42 12 50 42 “La journée découverte du poney arrive bientôt aux écuries Pierrot !

