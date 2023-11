NUIT INCOLORE Espace Julien Marseille, 10 mai 2024, Marseille.

NUIT INCOLORE Vendredi 10 mai 2024, 20h30 Espace Julien 32€

Fort de dix années d’apprentissage en conservatoire, NUIT INCOLORE met en scène, du bout des doigts, les doutes et les peines qui l’habitent, grâce aux notes de piano et ses talents d’auteur- compositeur- interprète, des chansons semblables à des poèmes mélancoliques. Il attire la lumière dans les coins les plus sombres de sa personne, tel le héro de son propre manga. La solitude, l’abandon et l’amour sont les thèmes récurrents de son oeuvre.

Inspiré de chanteurs comme TSEW THE KID et JOJI, par les films de TIM BURTON et les animés japonais, l’univers de NUIT INCOLORE nous entraine dans un voyage, une initiation hypnotique à passer des « nuits sans couleur » à ses côtés.

Son premier album va paraître et il sera en tournée partout en France. Il sera de retour sur scène à Marseille avec un nouveau show à l’ESPACE JULIEN le 10 Mai 2024, un an après un concert complet au MAKEDA qui a fait chavirer le public et ses nombreux fans !

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-10T20:30:00+02:00 – 2024-05-10T22:30:00+02:00

