Venelles Bouches-du-Rhône Venelles D’après le conte Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen, 1882

Par la Factory Compagnia



Journal d’un vilain petit canard s’appuie sur la célèbre fable d’Andersen pour raconter l’histoire d‘un petit cygne qui va devoir traverser différentes phases dans sa vie pour s’affranchir de sa différence. La famille, l’école, le monde du travail ou encore l’amour, ce conte se révèle être un véritable voyage initiatique pour ce personnage aux allures de « vilain petit canard ».



Après Cendrillon, la compagnie italienne poursuit son exploration insolite de la quête d’identité, à travers cette nouvelle création où il est question d’exclusion, de tolérance et d’acceptation de soi.



Tout public à partir de 8 ans

culture.animation@venelles.fr +33 4 42 54 93 10

