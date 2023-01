JEAN-JACQUES GOLDMAN PAR LE GROUPE LES CHOEURS D’ARTICHAUTS Villemoustaussou Villemoustaussou Villemoustaussou Catégories d’Évènement: Aude

Aude Villemoustaussou 6 EUR Le samedi 15 avril à 21h les plus belles chansons de Jean Jacques GOLDMAN seront interprétées par le groupe les choeurs d’artichauts, toujours salle Brassens.

Le Quintet va proposer un concert acoustique, guitare, piano voix, très intimiste. Il va revisiter les plus grands succès de Jean Jacques Goldman dans le respect de son œuvre et de son univers : Quand la musique est bonne, Je te donne, Là-bas, Envole-moi, Elle a fait un bébé toute seule… Une pléiade des grands tubes incontournables. Très proche de l’artiste, les chœurs d’artichaut distilleront des anecdotes sur la genèse des chansons. +33 6 44 02 38 24 https://www.circulanim.fr/ Villemoustaussou

