IMAGINE. AUTOUR DE GILBERT GARCIN SURRÉALISME ET PHOTOGRAPHIE Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, samedi 13 janvier 2024.

SURRÉALISME ET PHOTOGRAPHIE Apparu après la Première Guerre mondiale, le mouvement surréaliste a été le reflet d’une époque où l’art et l’imaginaire devenaient un moyen d’évasion. 13 janvier – 10 mars Maison Folie Hospice d’Havré Entrée libre

Aujourd’hui, après la pandémie et avec les conflits que connaît le monde, ce besoin d’imaginaire s’impose. Alors que nous vivons un moment où la fiction rejoint souvent la réalité, où le réel même se superpose au rêve, les images des artistes du 20e siècle nous reviennent et nous incitent à la réflexion.

Sous l’apparence de Mister G, inspiré par Monsieur Hulot de Tati, Gilbert Garcin est parvenu avec ses aphorismes visuels à trouver un juste milieu entre réalité et fiction.

Helio a souhaité rendre hommage à ce photographe unique, disparu en 2020, dans une exposition réunissant ses œuvres et celles d’artistes inspirés par le surréalisme.

Photomontages, collages, superpositions, photographies sans appareil photo…autant de moyens pour offrir de nouvelles clefs de lecture du monde, de nouvelles portes d’entrées vers l’inconnu et le rêve.

Autour des photographies de Gilbert Garcin :

Les photographies surréalistes de Willy Del ZOPPO, Daniel LIÉNARD, Louise NARBO, Ayline OLUKMAN, François PARMENTIER, Sabine PIGALLE, Patrick RIMOND, Myriam RISPENS.

Le témoignage en photos des amis de Gilbert Garcin : Fred PEREIRA, Bernard PLOSSU, Christian RAMADE, Olivier REYNAUD.

Le film Le Cabanon de mister G. de Rima SAMMAN & Patrick LE BESCONT.

Exposition visible tous les jours de 13h30 à 18h

Sauf mardi et jours fériés

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

