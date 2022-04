IL MIO SOLE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Il Mio Sole est un spectacle musical à destination des italiens, des immigrés, des petits-enfants devenus grands, des rêveurs. Mais c’est surtout un spectacle pour les amoureux du texte, les amoureux du jeu entre énergie brute et moments choyés.

Pas une seconde de répit avec Rachel Bulgarelli, tantôt à la voix tantôt au violoncelle.

Cie Comme au Printemps Les mots et la musique d’un amour entre une jeune femme à Paris et son grand-père italien.

A partir de 12 ans

Lieu : Grande Salle

Cie Comme au Printemps THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse

