HOT ANTIC JAZZ BAND Hot Brass Jazz Club Aix-en-Provence, jeudi 28 mars 2024.

HOT ANTIC JAZZ BAND ♫JAZZ NEW ORLEANS♫ Jeudi 28 mars, 21h00 Hot Brass Jazz Club 22€

Début : 2024-03-28T21:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-28T21:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:59:00+01:00

Le HOT ANTIC JAZZ BAND, c’est 40 ans de musique, de tournées et surtout d’amitié.

Depuis 1979, ils ont parcouru la France et le Monde: Europe, USA, Japon, Inde, Royaume Uni, Maroc, Tunisie, Canada…

Passionnés par le Jazz classique des années ’20 et ’30, ils ont mis un terme aux concerts et tournées en 2017… Mais le virus de l’amitié et l’amour du jazz sont toujours là.

Au moins une fois par an, ils se réunissent pour une fête de l’Amitié et du Jazz.

Le même enthousiasme, les mêmes musiciens:

Line up

Michel Bastide (cornet / chant)

Michel Bescont (sax ténor / clar / chant)

Bernard Antherieu (sax alto / clar / banjo)

J.F.Bonnel (cornet / sax alto / clar)

Henri Lemaire (banjo / clar)

Martin Seck (piano)

Christian Lefevre (sousaphone)

