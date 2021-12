Haroun « Seuls » Velaux, 22 janvier 2022, Velaux.

Haroun « Seuls » Espace NoVa 997 avenue Jean Moulin Velaux

2022-01-22 20:30:00 – 2022-01-22 22:00:00 Espace NoVa 997 avenue Jean Moulin

Velaux Bouches-du-Rhône Velaux

39 45 Loin des codes du genre, Haroun ose tout avec son écriture ciselée, caustique et ironique. Son ton posé et son air de gendre idéal cachent un humour noir et pince-sans-rire, où chaque phrase sonne comme une claque à l’actualité dans ce qu’elle a de plus absurde. Le spectacle Seuls aborde la part d’ombre que l’on possède tous. Pourquoi ne pas la laisser s’exprimer ? A ceux qui n’auraient pas encore succombé à la tentation de voir l’humoriste, ne ratez pas cette occasion !



Spectacle organisé par notre partenaire Village 42 Productions, en accord avec Olympia Production et Tentative d’Evasion. Plus d’infos sur village42productions.fr

Crédit photos : © Sekza

Fin, drôle et imparable, Haroun détonne avec ce retour sur scène !

+33 4 42 87 75 00 https://www.espacenova-velaux.com/spectacle/haroun-seuls/

Loin des codes du genre, Haroun ose tout avec son écriture ciselée, caustique et ironique. Son ton posé et son air de gendre idéal cachent un humour noir et pince-sans-rire, où chaque phrase sonne comme une claque à l’actualité dans ce qu’elle a de plus absurde. Le spectacle Seuls aborde la part d’ombre que l’on possède tous. Pourquoi ne pas la laisser s’exprimer ? A ceux qui n’auraient pas encore succombé à la tentation de voir l’humoriste, ne ratez pas cette occasion !



Spectacle organisé par notre partenaire Village 42 Productions, en accord avec Olympia Production et Tentative d’Evasion. Plus d’infos sur village42productions.fr

Crédit photos : © Sekza

Espace NoVa 997 avenue Jean Moulin Velaux

dernière mise à jour : 2021-12-14 par