Happarankafecht Hunspach Hunspach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hunspach

Happarankafecht Hunspach, 14 août 2022, Hunspach. Happarankafecht Hunspach

2022-08-14 11:30:00 – 2022-08-14

Hunspach Bas-Rhin Hunspach Venez célébrer le traditionnel Happarankafecht sur la belle place du village de Hunspach. Assistez à un apéritif-concert animé par les Happaranka suivi de différents ensembles musicaux. Venez célébrer le traditionnel Happarankafecht sur la belle place du village de Hunspach. Assistez à un apéritif-concert animé par les Happaranka suivi de différents ensembles musicaux. +33 6 99 97 28 08 Venez célébrer le traditionnel Happarankafecht sur la belle place du village de Hunspach. Assistez à un apéritif-concert animé par les Happaranka suivi de différents ensembles musicaux. Hunspach

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hunspach Autres Lieu Hunspach Adresse Ville Hunspach lieuville Hunspach Departement Bas-Rhin

Hunspach Hunspach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hunspach/

Happarankafecht Hunspach 2022-08-14 was last modified: by Happarankafecht Hunspach Hunspach 14 août 2022 Bas-Rhin Hunspach

Hunspach Bas-Rhin