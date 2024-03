HANDBALL. Intercomités de Handball Palais des Sports Robert BERTANO Martigues, samedi 30 mars 2024.

HANDBALL. Intercomités de Handball Martigues Handball reçoit le Tour Inter-Régional Masculins le samedi 30 et dimanche 31 mars au Palais des Sports Robert Bertano 30 et 31 mars Palais des Sports Robert BERTANO Entrée Gratuite – bar et restauaration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T09:00:00+02:00 – 2024-03-31T20:00:00+02:00

DESCRIPTION

Une compétition relevée qui oppose les meilleurs jeunes nés en 2010, le comité des Bouches-du-Rhône est tenant du titre.

16 matchs au programme et surtout la qualification au bout pour les finales nationales.Un village animation est prévu en dehors du palais des sports mis en place par le comité 13.

LOCALISATION

Palais des Sports Robert BERTANO Avenue Urdy Milou Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.79.19.91 »}]

HANDBALL Intercomités

Affiche officielle MHB