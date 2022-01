GABRIELE DI MATTEO — L’HUMANITÉ NUE Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Première exposition réalisée en complicité par le KIASMA et le Frac qui ont invité l'Italien Gabriele Di Matteo, un artiste régulièrement exposé par des institutions en France et en Europe, au Frac en 2005 avec l'exposition Le peintre salue la mer. Conceptuel, son travail questionne la copie et la notion d'auteur. L'Humanité nue ne fait pas exception : une immense fresque composée de 204 huiles sur toile acquises par le Frac en 2004, réalisées par un peintre de genre napolitain à partir d'images sélectionnées par Di Matteo, où tous les personnages ont été dénudés.

