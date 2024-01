LES MÉDIÉVALES EN GRAND PIC SAINT-LOUP Valflaunès, dimanche 5 mai 2024.

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup font revivre ce passé méconnu, en proposant lors d’une journée de fête de nombreuses animations : marché médiéval, échoppes, campements, troubadours, saltimbanques et jongleurs, tournoi équestre, etc. Une véritable immersion dans la vie et les coutumes d’antan !

Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup vous donnent rendez-vous le dimanche 5 mai pour une journée en immersion dans la vie et les coutumes du Moyen-Age !

En quelques années, les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup se sont imposées comme l’événement phare du printemps. Reconnue au niveau régional, la manifestation attire chaque année plus de 12 000 visiteurs.

Le Moyen-Age a laissé de profondes empreintes sur le territoire. La fête des Médiévales fait revivre ce passé méconnu, en proposant de nombreuses animations : marché médiéval, échoppes, campements, troubadours, saltimbanques et jongleurs (programmation en cours)…

Le Moyen-Age a laissé de profondes empreintes sur le territoire : églises, châteaux, villages fortifiés, etc.

Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup font revivre ce passé méconnu, en proposant lors d'une journée de fête de nombreuses animations : marché médiéval, échoppes, campements, troubadours, saltimbanques et jongleurs, tournoi équestre, etc. Une véritable immersion dans la vie et les coutumes d'antan !

Organisée à l’origine dans le cadre historique des Matelles, la manifestation s’étend aujourd’hui à d’autres communes du territoire et devient itinérante.

Manifestation gratuite.

Manifestation organisée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la commune de Valflaunès, l’Association pour l’Histoire Vivante (ApHV) et l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup.

