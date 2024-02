SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE L’ARTISANAT (2ÈME ÉDITION) Montady, dimanche 5 mai 2024.

Le Salon du bien-être et de l’artisanat de Montady vous accueille pour sa 2ème édition à la Salle Célestin Marty le dimanche 5 mai. Pour l’occasion, 44 intervenants seront présents pour proposer des massages, de l’énergétique, du chamanisme, de la sonothérapie, de la voyance et de la médiumnité. Du côté de l’artisanat, vous trouverez des bougies, des fondants, de l’encens, des bijoux, de la lithothérapie et des arbres de vie. En ce qui concerne la restauration, il y aura un traiteur, une pâtisserie et une épicerie. Cette année des nouveautés comme les ateliers et conférences, une tombola et bien-sûr des activités pour les enfants (château gonflable, balade à poney et barbe à papa) .

Cette manifestation vous est proposée par Angel Reflexo.

Entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Avenue des Platanes

Montady 34310 Hérault Occitanie Angeliquereflexo@hotmail.fr

L’événement SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE L’ARTISANAT (2ÈME ÉDITION) Montady a été mis à jour le 2024-02-23 par OT LA DOMITIENNE