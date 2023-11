CARMINA BURANA Traverse de Colombiers Béziers, 5 mai 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Proposé par le Conservatoire Béziers Méditerranée et interprété par l’Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée accompagné de 300 chanteurs biterrois, retrouvez le chef d’œuvre « Carmina Burana » de Carl Orff. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée..

2024-05-05 17:30:00 fin : 2024-05-05 . EUR.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Presented by the Conservatoire Béziers Méditerranée and performed by the Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée accompanied by 300 singers from Béziers, enjoy Carl Orff’s masterpiece « Carmina Burana ». Reservations essential at Béziers Méditerranée Tourist Office.

Presentada por el Conservatorio de Béziers Méditerranée e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Béziers Méditerranée acompañada por 300 cantantes de Béziers, se trata de la obra maestra de Carl Orff « Carmina Burana ». Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Béziers Méditerranée.

Auf Vorschlag des Konservatoriums Béziers Méditerranée und aufgeführt vom Symphonieorchester Béziers Méditerranée, begleitet von 300 Sängern aus Biterrois, erleben Sie das Meisterwerk « Carmina Burana » von Carl Orff. Reservierungen sind beim Fremdenverkehrsamt Béziers Méditerranée erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE