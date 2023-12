PIÈCE DE THÉÂTRE « … ET SURTOUT POUR LE PIRE ! » – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 17:00:00

fin : 2024-05-05 A l’occasion de « Villeneuve en scène », la compagnie Les Bambades vous invite à découvrir sa pièce de théâtre « … et surtout pour le pire ! ». Une pièce autour d’un divorce, mêlé à une erreur de convocation.. Venez découvrir l’histoire de ses personnages, fous rires garantis !.

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-14

