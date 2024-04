GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas, dimanche 5 mai 2024.

GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas Hérault

Grand déballage de 200 antiquaires et brocanteurs professionnels sur la « route des Antiquaires » (traversée de Pézenas) et dans les boutiques ouvertes toute l’année.

Parking à chaque entrée.

Plus de 200 antiquaires et brocanteurs professionnels vous accueillent sur la « route des Antiquaires » (traversée de Pézenas) et dans leurs boutiques ouvertes toute l’année.

Un événement incontournable pour dénicher des trésors !

#TEMPSFORT .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

5 RUE DE VERDUN

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

L’événement GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas a été mis à jour le 2024-04-05 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE