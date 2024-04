TRAIL DU BERGER Aniane, dimanche 5 mai 2024.

TRAIL DU BERGER Aniane Hérault

L’association JeCoursToujours à Gignac revient avec le Trail du Berger 2024. 2 Parcours possible trails 10 km et 25 km et une marche de 10 km

INSCRIPTIONS date limite des inscriptions 3 mai à 20h

L’association JeCoursToujours à Gignac revient avec le Trail du Berger 2024. Course emblématique de la vallée de l’hérault qui a lieu cette année a Aniane. Possibilité de la réaliser dans le cadre du challenge 4 trails de la CCVH.

Adapté aux joellettes pour la partie handi-sport

Récapitulatif

9h00 départ du 10 kms (« Le Petit Tunnel ») et 25 kms (« Les Innocents ») (retrait des dossards 7h45-8h30)

9h00 départ de la marche de 10 kms (retrait des dossards 7h45-8h30)

11h30 début des Podiums

13h Fin de la manifestation.

Le retrait des dossards aura lieu uniquement le dimanche à partir de 7h45. Pas de retrait des dossards le samedi 4 mai.

Dimanche 5 mai uniquement retrait des dossards sur place. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 13:00:00

Avenue de Gignac

Aniane 34150 Hérault Occitanie trailduberger@gmail.com

L’événement TRAIL DU BERGER Aniane a été mis à jour le 2024-03-29 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT