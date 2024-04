6EME EDITION FESTIVAL GAL’ART Galargues, dimanche 5 mai 2024.

6EME EDITION FESTIVAL GAL’ART Galargues Hérault

Festival Gal’art Galargues 04 et 05 Mai

Pour cette édition 2024, Isabelle MARSALA artiste montpelliéraine est notre invitée d’honneur et nous fera découvrir l’art du portrait.

23 artistes ou collectif d’artistes exposeront leurs créations, dont 10 qui n’ont jamais exposé au cours des éditions précédentes.

Le samedi 4 mai, assistez à des performances d’artistes en direct.

Le dimanche, des ateliers gratuits seront proposés pour s’initier à des pratiques artistiques autour du portrait, avec parmi ceux-ci des créations collectives. Et pour la nouveauté, ce même jour, des lectures de poèmes accompagnent les créations.

Les expositions et les animations se déroulent dans les ateliers des artistes ou dans les cours que des Galarguois ont bien voulu nous ouvrir.

Le dimanche

– Restauration avec Chez Humi et MS Pâtissier,

– Animations musicales avec Zanzibar et son orgue de Barbarie et Marc au violon.

Samedi 4 mai de 14h à 19h

Dimanche 5 mai de 10h à 18h

+ d’infos www.galargues.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Galargues 34160 Hérault Occitanie

L’événement 6EME EDITION FESTIVAL GAL’ART Galargues a été mis à jour le 2024-04-02 par OT PAYS DE LUNEL