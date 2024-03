FLASH Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mardi 19 mars 2024.

FLASH je prends mes rendez-vous santé en toute sécurité avec Doctolib ! Mardi 19 mars, 14h00 Bibliothèque Mériadeck être inscrit·e à la bibliothèque

Au cours de cet atelier, nous explorerons comment utiliser Doctolib pour trouver des professionnels de santé, prendre rendez-vous en ligne, et bénéficier d’une gestion efficace de votre agenda médical. Vous découvrirez également comment cette application garantit la confidentialité de vos informations de santé et assure un processus de réservation fiable et sécurisé.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Atelier Numérique