FÊTE DES MOBILITÉS DOUCES Lodève, samedi 6 avril 2024.

FÊTE DES MOBILITÉS DOUCES Lodève Hérault

La ville vous propose sa deuxième Fête des Mobilités Douces.

Venez participer à de nombreuses animations et ateliers, prendre des informations sur la mobilité douce et danser au rythme du DJ’s set RPH !

Vous serons également proposés une initiation au BMX freestyle et une rampe avec airbag !

Venez à la fête à pieds, à vélo, en covoiturage !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

Place du Marché

Lodève 34700 Hérault Occitanie

