2022-07-14 18:30:00 – 2022-07-14 23:00:00

Après une première partie avec un plateau d’artistes locaux émergents, le NRJ Music Tour revient et réunira des artistes très populaires sur la scène des bords de Garonne, avant le très attendu feu d’artifice.

Au programme, sur la prairie des Filtres :

18h30 – 20h30 : 1ère partie

Un plateau d’artistes locaux qui ont le vent en poupe : Break’in School, Lisaa, Matt Mendez, et Cyprien

20h30 : Le concert avec NRJ Music Tour

Un temps fort du 14-Juillet à Toulouse avec : Jérémie Frérot, Dadju, Shouse, Hatik, Yanns, Camélia Jordana, Tayc, et Lujipeka.

22h30 : Le feu d’artifice sur la Garonne

Intitulé « Toulouse la tête dans les étoiles, du rêve à la réalité », il est écrit pour la ville capitale du spatial qui fait découvrir les immensités de l’univers et fait rêver petits et grands.

Show lumineux et sonore, il mêle bandes originales de séries et de films de science-fiction avec des extraits de communication de missions spatiales, d’Apollo à Space X, de Doctor Who à Interstellar.

Tiré depuis 24 radeaux et barges au milieu du fleuve, le feu d’artifice offrira une façade de feu exceptionnelle à voir en 360°, depuis le Pont-Neuf, le pont Saint-Michel, la Prairie des Filtres ainsi que du Quai de Tounis. et du Quai de la Daurade. Un mur d’artifice de 500 mètres de long qui se reflétera dans le miroir de la Garonne.

L’édition 2022 signe le retour des festivités en bord de Garonne avec un concert à la prairie des Filtres et le traditionnel feu d’artifice tiré au-dessus du fleuve.

