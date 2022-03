FESTIVAL LE JARDIN MUSICAL Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Dans la quiétude du jardin du musée Georges-Labit, en début de soirée, de petites formes musicales seront proposées. Après une pause repas, il y aura un concert de l’artiste invité. Organisé par l’association APOIRC.

5ème édition du festival Le Jardin Musical !

Dans la quiétude du jardin du musée Georges-Labit, en début de soirée, de petites formes musicales seront proposées. Après une pause repas, il y aura un concert de l'artiste invité. Organisé par l'association APOIRC.

communication.georgeslabit@culture.toulouse.fr +33 5 31 22 99 80 http://www.museegeorgeslabit.fr/

JARDIN DU MUSEE GEORGES-LABIT
17 rue du Japon
Toulouse
2 juillet 2022 – 3 juillet 2022

