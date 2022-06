FESTIVAL L’ART CACHÉ Albas, 9 juillet 2022, Albas.

Chaque été, au début du mois de juillet, le petit village d’Albas au cœur des Corbières ouvre ses jardins secrets aux artistes. Peintres, sculpteurs, plasticiens, musiciens… investissent jardins, ruelles, granges… C’est avec plaisir et générosité que les habitants d’Albas et les bénévoles de L’Art Caché attendent un public de plus en plus nombreux.

Pendant deux jours, le village se transforme en galerie d’art à ciel ouvert. Les sculptures côtoient les massifs de fleurs, les tableaux s’accrochent aux murs de pierres, les installations jouent avec les platanes de la place…

Tout est pensé pour que les œuvres soient mises en valeur, et que les artistes et le public se trouvent heureux de déambuler à leur rythme dans les ruelles.

Font partie de l’aventure cet été: Christine Béglet, Carine Blouet, Luc Boulange, Edith Bréhaux, Oana Damman, Franck Dautais, Catheri Duplaix, Yseult Houssais, Hélène Lachèze, John Mitchell, Bob Morse, Sophie Noël, Véronique Renault, Os, Franck Simon, Veerle Van Gorp…

Expositions à partir de 11h et jusqu’en fin d’après-midi.

The Backscratchers en concert à partir de 20h30.

Bob Morse: voix, guitare, trompette, harmonica

Gwen Damman: basse

Jean-Philippe Durand: batterie

Philippe Monnier : guitare

Food trucks et buvette sur place

mail@eurocultures.fr +33 6 83 14 59 15

