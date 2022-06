FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MBRAIA – BAL OCCITAN Raissac-d’Aude Raissac-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Raissac-d'Aude

FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MBRAIA – BAL OCCITAN Raissac-d’Aude, 9 août 2022, Raissac-d'Aude. FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MBRAIA – BAL OCCITAN

Raissac-d’Aude Aude

2022-08-09 – 2022-08-09 Raissac-d’Aude

Aude Raissac-d’Aude Cet été, le Grand Narbonne vous invite à passer douze soirées festives, autant d’occasions d’arpenter les villages de l’agglomération de la Côte du Midi. Restauration sur sites avec buvettes et food trucks, découverte des restaurants locaux, sensibilisation au développement durable, dégustations, marché artisanal, visite des galeries souterraines de Terra Vinea… La Tempora vous propose de partager des moments en famille, entre amis et en musique. Les guitares s’étirent, vrombissent, le cajón respire et palpite. Les voix éclatent de ces mots du passé nécessaires aujourd’hui. Paulin Courtial (guitares, voix) et Arnaud Cance (percussions, voix) puisent dans le répertoire du chant populaire occitan une énergie qui déclenche les rouages de la machine à danser. Leurs arrangements, entre force brutale et infinie douceur, rendent hommage aux textes de ces poètes inconnus qui ont marqué la mémoire collective. Chaussez-vous solidement et laissez-vous happer par la transe. Mbraia, balance ton bal ! Raissac-d’Aude

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Raissac-d'Aude Other Lieu Raissac-d'Aude Adresse Raissac-d'Aude Aude Ville Raissac-d'Aude lieuville Raissac-d'Aude Departement Aude

Raissac-d'Aude Raissac-d'Aude Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raissac-daude/

FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MBRAIA – BAL OCCITAN Raissac-d’Aude 2022-08-09 was last modified: by FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MBRAIA – BAL OCCITAN Raissac-d’Aude Raissac-d'Aude 9 août 2022 Raissac-d'Aude, Aude

Raissac-d'Aude Aude