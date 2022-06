FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MALKA FAMILY Sallèles-d’Aude Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Sallèles-d'Aude

FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MALKA FAMILY Sallèles-d’Aude, 7 juillet 2022, Sallèles-d'Aude. FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MALKA FAMILY

Sallèles-d’Aude Aude

2022-07-07 – 2022-07-07 Sallèles-d’Aude

Aude Sallèles-d’Aude Cet été, le Grand Narbonne vous invite à passer douze soirées festives, autant d’occasions d’arpenter les villages de l’agglomération de la Côte du Midi. Restauration sur sites avec buvettes et food trucks, découverte des restaurants locaux, sensibilisation au développement durable, dégustations, marché artisanal, visite des galeries souterraines de Terra Vinea… La Tempora vous propose de partager des moments en famille, entre amis et en musique. 21h30 : Avec Malka family, c’est une soirée 100% funk qui vous attend ! Soyez prêts à danser et à groover sur des rythmes endiablés de basse, trompettes, saxo et clavier, car le groupe parisien n’a rien perdu de son énergie. Créé à la fin des années 80, Malka family – qui a compté jusqu’à 14 musiciens – n’a eu de cesse d’exprimer son goût du funk sur des scènes partagées avec les plus grands : Daft Punk, INXS, Manu Dibango… Si les trajectoires de ses membres se sont éloignées pendant deux décennies, c’est avec la même envie et le même plaisir qu’ils nous retrouvent aujourd’hui ! Sallèles-d’Aude

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Sallèles-d'Aude Other Lieu Sallèles-d'Aude Adresse Sallèles-d'Aude Aude Ville Sallèles-d'Aude lieuville Sallèles-d'Aude Departement Aude

Sallèles-d'Aude Sallèles-d'Aude Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salleles-daude/

FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MALKA FAMILY Sallèles-d’Aude 2022-07-07 was last modified: by FESTIVAL LA TEMPORA 12ÈME ÉDITION – MALKA FAMILY Sallèles-d’Aude Sallèles-d'Aude 7 juillet 2022 Sallèles-d'Aude, Aude

Sallèles-d'Aude Aude