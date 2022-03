Festival Flamenco de Toulouse 2022 Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### 21e édition La 21e édition du festival propose au public une ballade flamenca dans la ville rose. Artistes émergents et stars du flamenco sont au programme. Un véritable tourbillon de surprises, de découvertes, de sons, de couleurs… ### Programme * **Samedi 2 avril à 20h** : [_Viaje Imaginario_ avec Jesús Guerrero Trio](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44799/Viaje%20Imaginario?_k=0m41bc) – Centre culturel de quartier Soupetard. * **Mardi 5 avril à 20h** : _Belingonero Flamenco_ avec Sandra Carrasco – Instituto Cervantes. * **Mercredi 6 avril à 20h30** : _[Milonga Sonata y Plata](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44593/MILONGA%20SONATA%20Y%20PLATA%20(premi%C3%A8re%20en%20France)?_k=yh8mdz)_ avec Marco Flores – Centre culturel Henri-Desbals. * **Jeudi 7 avril à 20h30** : [_Trece Martirios_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44812/Trece%20Martirios?_k=kcyfg6) avec Olga Llorente – Centre culturel Henri-Desbals. * **Vendredi 8 avril à 20h30** : _Orígen_ avec Samuel Serrano – Centre culturel Saint-Cyprien. * **Samedi 9 avril à 20h30** : _El Cante es Oro_ avec Montse Cortés – Centre culturel Saint-Cyprien. * **Du samedi 2 au vendredi 29 avril** : [expositions _Arte y Majestad_ et _Flamencolores_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/44790/Flamencolores%2C%20Gaspar%20%C2%AB%20El%20Pinturilla%20%C2%BB%20Arte%20y%20Majestad%2C%20Fabien%20Ferrer?_k=cvqxov), de Fabien Ferrer et Gaspar “El Pinturilla” [**Téléchargez le programme au format pdf (taille 904k)**](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11716523/222050/48631265-0d65-9ffb-b9dc-ca50206734e7) ![]() ### Plus d’infos [Compte Facebook du Festival Flamenco de Toulouse](https://fr-fr.facebook.com/festivalflamencodetoulouse/) ![]() ### Infos pratiques Du 2 au 9 avril 2022 Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

