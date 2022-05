FESTIVAL EL DORADO Bram Bram Catégories d’évènement: Aude

2022-06-03 – 2022-06-06

Bram Aude L’ELDORADO Festival, 4 jours de concerts et d’animations sur le thème de la musique américaine ouvert à toute la famille et pour tous les budgets, est un festival organisé pour récolter des fonds afin de lutter contre les violences faites aux femmes !

Vous découvrirez un parc à thème américain avec des expositions de voitures américaines, de Harley, des spectacles de cowboys et d’indiens, des défilés, des concerts, un camp US… Bram

